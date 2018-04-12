Аун назвал неприемлемым использование неба Ливана для ударов по Сирии

Бейрут, 12 апреля. Лидер Ливана Мишель Наим Аун считает неприемлемым использование воздушного пространства его республики «для нанесения ударов по Сирии или по какой-то другой арабской стране». Об этом он заявил в четверг во время заседания правительства во дворце Баабда.

Ливанский глава назвал «грубым нарушением суверенитета Ливана» вторжение 9 апреля ВВС Израиля, которые, находясь в небе над Ливаном, выпустили ракеты по сирийскому военному аэродрому.

«Ливан осуждает это нападение. Для нас неприемлемо, чтобы израильские самолеты хозяйничали в нашем воздушном пространстве», — решительно подчеркнул Аун.

Кроме того, он сообщил, что дипломатическое ведомство республики направит жалобу в Совет Безопасности ООН на Израиль «за посягательство на ливанский суверенитет».

В прошедший понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил нанести ракетные удары по Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском городе Дума возле Дамаска.