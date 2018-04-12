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Политика
Сирия: ХМАО и Хомс договорились о сотрудничестве в экономике и технологиях
Политика
Сирия: ХМАО и Хомс договорились о сотрудничестве в экономике и технологиях
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    Сирия: ХМАО и Хомс договорились о сотрудничестве в экономике и технологиях

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    Сирия: ХМАО и Хомс договорились о сотрудничестве в экономике и технологиях

    Дамаск, 12 апреля. Провинция Хомс Сирийской Арабской Республики и Ханты-Мансийский Автономный округ РФ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере экономики и технологий. Со стороны субъекта Российской Федерации договор подписан губернатором Натальей Комаровой.

    Отмечается, что Комарова прибыла в Хомс в составе российской парламентской делегации, которую возглавил председатель патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин.

    «Мы пока готовимся к отношениям. Дело в том, что мы предполагаем, что сирийской стороне будут интересны наши возможности в области энергетики, как в добыче углеводородов, переработке их и производстве, также в области электроэнергии», — сказала Комарова.

    Глава ХМАО выразила мнение, что сирийцам будет интересно сотрудничество в торговле, научно-технической отрасли, а также в гуманитарных сферах, — указывает РИА Новости.

    Ранее стало известно о прибытии российской парламентской делегации в провинцию Хомс.

    Автор: Сергей Свазовский
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