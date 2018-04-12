Путин поручил представить инициативы по экзоскелетам для реабилитации больных

Москва, 12 апреля. Лидер российского государства Владимир Путин поручил до 1 июня 2018 года представить идеи и предложения об использовании экзоскелетов для медицинской реабилитации пациентов. Об этом говорится в перечне поручений по результатам встреч с женщинами-предпринимателями, которая прошла 7 марта.

Отмечается, что ответственным за исполнение поручения назначен глава правительства России Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что «ВЭБ Инновации» собирается предоставить фирме «ЭкзоАтлет» во втором квартале текущего года конвертируемый заем в размере 70 миллионов рублей для развития проекта по разработке экзоскелета для реабилитации людей малого роста с ограниченной подвижностью нижних конечностей.