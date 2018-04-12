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Путин поручил помочь малому бизнесу при введении электронной ветсертификации в РФ
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    Путин поручил помочь малому бизнесу при введении электронной ветсертификации в РФ

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    Путин поручил помочь малому бизнесу при введении электронной ветсертификации в РФ

    Москва, 12 апреля. Министерство сельского хозяйства России и региональные власти должны будут разработать методы содействия предприятиям малого и среднего бизнеса при внедрении РФ системы электронной ветеринарной сертификации пищевой продукции. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

    «Минсельхозу России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос о содействии предприятиям малого и среднего бизнеса при внедрении электронной ветеринарной сертификации», — указано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    При этом ответственными за разработке необходимых мер помощи назначен министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и руководители региональных администраций.

    Путин поручил помочь малому бизнесу при введении электронной ветсертификации в РФ

    Внедрение в России системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» позволит обеспечить прослеживаемость товаров и используемого в них сырья от места, где оно было произведено, до прилавка. Электронная ветсертификация будет внедрена во всех сферах сельского хозяйства и рыболовства. Предполагалось, что она станет обязательной с 1 января 2018 года, позже сроки были сдвинуты на 1 июля — однако стало ясно, что многие предприятия малого и среднего бизнеса не успевают или не могут внедрить «Меркурий» в срок. Это может привести к вытеснению малого бизнеса, что противоречит поручениям президента.

    Автор: Валентин Меликов
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