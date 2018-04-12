В Госдуме предложили использовать опыт Чечни для восстановления Сирии

Москва, 12 апреля. При восстановлении Сирии после войны можно использовать опыт Чечни, которая смогла наладить мирный быт после первой и второй военных кампаний в девяностых годах. С таким предложением выступил в четверг депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который возглавляет группу по связям с парламентом Сирии.

«В современной истории единственный позитивный опыт успешной борьбы с терроризмом — это Чечня. В Чечне тоже присутствовали все международные террористические организации. Но сегодня там хорошо, спокойно, это один из самых благоустроенных регионов России», — отметил он.

Саблин подчеркнул, что российские власти активно занимались политическими и экономическими вопросами в Чечне, «пока все не успокоилось».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что предотвращение войны в Сирии сейчас должно быть главным приоритетом для Совбеза Организации Объединенных Наций.