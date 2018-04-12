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Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя
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    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

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    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    Нью-Йорк, 12 апреля. Главным приоритетом Совбеза ООН должно быть недопущение войны в Сирии. Об этом в четверг заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя предложение Швеции направить в Сирию миссию высокого уровня по разоружению.

    «Немедленный приоритет — отвести опасность войны», — подчеркнул дипломат, общаясь с журналистами.

    Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии. Поводом послужило сообщение «Белых касок» о том, что в сирийской Думе якобы было применено «химоружие». При этом «каски» не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих слов.

    Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео, выступая в Сенате в четверг, заявил, что военная операция в Сирии требует одобрения со стороны Конгресса и Совбеза ООН. При этом он подчеркнул, что решение о нанесении «хихрургических», ограниченных ударов президент США может принять самостоятельно.

    Автор: Антон Соколов
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