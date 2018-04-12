Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

Нью-Йорк, 12 апреля. Главным приоритетом Совбеза ООН должно быть недопущение войны в Сирии. Об этом в четверг заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя предложение Швеции направить в Сирию миссию высокого уровня по разоружению.

«Немедленный приоритет — отвести опасность войны», — подчеркнул дипломат, общаясь с журналистами.

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии. Поводом послужило сообщение «Белых касок» о том, что в сирийской Думе якобы было применено «химоружие». При этом «каски» не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео, выступая в Сенате в четверг, заявил, что военная операция в Сирии требует одобрения со стороны Конгресса и Совбеза ООН. При этом он подчеркнул, что решение о нанесении «хихрургических», ограниченных ударов президент США может принять самостоятельно.