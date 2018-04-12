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Сирия: Ле Пен рассказала, кто может стоять за предполагаемой химатакой в Думе
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    Сирия: Ле Пен рассказала, кто может стоять за предполагаемой химатакой в Думе

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    Сирия: Ле Пен рассказала, кто может стоять за предполагаемой химатакой в Думе

    Париж, 12 апреля. Глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что за предполагаемой «химической атакой» в сирийском городе Дума могут стоять исламские террористы.

    Она подчеркнула, что вопрос заключается в том, «кто же несет ответственность».

    «Там есть исламские фундаменталисты и террористы, и как мы можем быть уверенными, что они не стоят за этой атакой?» — заявила она в прямом эфире телеканала BFMTV.

    Она также резко отозвалась о последнем заявлении американского президента Дональда Трампа о возможном ударе по Сирии и об угрозах в адрес России.

    Ле Пен заявила, что она «абсолютно не согласна с таким типом дипломатии».

    Напомним, в конце прошлой недели Запад обвинил сирийские власти в предполагаемой «химатаке» в Думе. Министерство иностранных дел России заявило, что цель данных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — оправдать террористов и возможные силовые удары.

    Автор: Дана Балан
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