Сирия: Ле Пен рассказала, кто может стоять за предполагаемой химатакой в Думе

Париж, 12 апреля. Глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что за предполагаемой «химической атакой» в сирийском городе Дума могут стоять исламские террористы.

Она подчеркнула, что вопрос заключается в том, «кто же несет ответственность».

«Там есть исламские фундаменталисты и террористы, и как мы можем быть уверенными, что они не стоят за этой атакой?» — заявила она в прямом эфире телеканала BFMTV.

Она также резко отозвалась о последнем заявлении американского президента Дональда Трампа о возможном ударе по Сирии и об угрозах в адрес России.

Ле Пен заявила, что она «абсолютно не согласна с таким типом дипломатии».

Напомним, в конце прошлой недели Запад обвинил сирийские власти в предполагаемой «химатаке» в Думе. Министерство иностранных дел России заявило, что цель данных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — оправдать террористов и возможные силовые удары.