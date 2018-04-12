Меню
Новости Сирии
Россия хочет созвать открытое заседание Совбеза ООН по Сирии
Новости Сирии
Аун назвал неприемлемым использование неба Ливана для ударов по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Россия хочет созвать открытое заседание Совбеза ООН по Сирии

    233

    Россия хочет созвать открытое заседание Совбеза ООН по Сирии

    Нью-Йорк, 12 апреля. В ближайшее время Россия намерена созвать открытое заседание Совета безопасности ООН, на котором будет обсуждаться сложившаяся тяжелейшая международная ситуация вокруг Сирии. Об этом заявил постпред РФ в международной организации Василий Небензя.

    «Мы в ближайшее время попросим Совет безопасности созвать открытое заседание с участием генерального секретаря ООН, чтобы обсудить эту тему», — объявил российский представитель в ООН.

    Напомним, сегодня в Совбезе ООН прошли закрытые консультации, в ходе которых российский представитель осудил эскалацию риторики и угрозы со стороны США.

    Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «не исключает» военных действий против Дамаска после якобы имевшей место химатаки в Восточной Гуте, ответственность за которую Вашингтон, не проводя расследования, возложил на президента Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    21:39   12 Апреля 2018
    142
    Скандал в Киеве: украинский политолог пригрозил Трампу международным судом в случае удара по Сирии

    Скандал в Киеве: украинский политолог пригрозил Трампу международным судом в случае удара по Сирии

    21:00   12 Апреля 2018
    1250
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    6562
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    2695