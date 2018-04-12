Россия хочет созвать открытое заседание Совбеза ООН по Сирии

Нью-Йорк, 12 апреля. В ближайшее время Россия намерена созвать открытое заседание Совета безопасности ООН, на котором будет обсуждаться сложившаяся тяжелейшая международная ситуация вокруг Сирии. Об этом заявил постпред РФ в международной организации Василий Небензя.

«Мы в ближайшее время попросим Совет безопасности созвать открытое заседание с участием генерального секретаря ООН, чтобы обсудить эту тему», — объявил российский представитель в ООН.

Напомним, сегодня в Совбезе ООН прошли закрытые консультации, в ходе которых российский представитель осудил эскалацию риторики и угрозы со стороны США.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «не исключает» военных действий против Дамаска после якобы имевшей место химатаки в Восточной Гуте, ответственность за которую Вашингтон, не проводя расследования, возложил на президента Сирии.