Актер Панкратов-Черный рассказал правду о своей операции

Москва, 12 апреля. Народный артист Александр Панкратов-Черный подтвердил, что обратился к врачам за помощью. Он уточнил, что перенес операцию на руке.

Артист добавил, что находится дома, а информация о его госпитализации не соответствует действительности.

«Сделал маленькую операцию на ладони левой руки, и все, пришел домой, сижу пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов-Черный госпитализирован. Да ничего нет такого! Что за бред такой!» — сказал Панкратов-Черный, слова которого цитирует ТАСС.

Следует отметить, что ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Панкратова-Черного. Утверждалось также, что пальцы рук артиста могут утратить подвижность.

Ранее представитель актера Федора Добронравова поделилась информацией о его здоровье. Ирина Сойкина подтвердила, что Добронравов действительно был госпитализирован.