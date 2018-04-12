Меню
Общество
Актер Панкратов-Черный рассказал правду о своей операции
Новости Сирии
Аун назвал неприемлемым использование неба Ливана для ударов по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Актер Панкратов-Черный рассказал правду о своей операции

    420

    Актер Панкратов-Черный рассказал правду о своей операции

    Москва, 12 апреля. Народный артист Александр Панкратов-Черный подтвердил, что обратился к врачам за помощью. Он уточнил, что перенес операцию на руке.

    Артист добавил, что находится дома, а информация о его госпитализации не соответствует действительности.

    «Сделал маленькую операцию на ладони левой руки, и все, пришел домой, сижу пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов-Черный госпитализирован. Да ничего нет такого! Что за бред такой!»  — сказал Панкратов-Черный, слова которого цитирует ТАСС.

    Следует отметить, что ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Панкратова-Черного. Утверждалось также, что пальцы рук артиста могут утратить подвижность.

    Ранее представитель актера Федора Добронравова поделилась информацией о его здоровье. Ирина Сойкина подтвердила, что Добронравов действительно был госпитализирован.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    21:39   12 Апреля 2018
    142
    Скандал в Киеве: украинский политолог пригрозил Трампу международным судом в случае удара по Сирии

    Скандал в Киеве: украинский политолог пригрозил Трампу международным судом в случае удара по Сирии

    21:00   12 Апреля 2018
    1250
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    6562
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    2695