Фура протаранила толпу пешеходов в Барселоне, есть раненые

Барселона, 12 апреля. В Барселоне на улице Араго фура въехала в группу пешеходов и сбила мотоциклиста. Об этом пишет издание El Peridico.

Согласно информации издания, дорожно-транспортное происшествие произошло по причине неисправности тормозов. В результате аварии пострадали восемь человек, медики оценивают их состояние как стабильное. Большегруз в итоге врезался в дерево.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru» ранее, легковой автомобиль въехал в толпу людей в немецком городе Мюнстер. В результате чрезвычайного происшествия несколько людей погибли, более 10 пострадали.