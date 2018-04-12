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Фура протаранила толпу пешеходов в Барселоне, есть раненые
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    Фура протаранила толпу пешеходов в Барселоне, есть раненые

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    Фура протаранила толпу пешеходов в Барселоне, есть раненые

    Барселона, 12 апреля. В Барселоне на улице Араго фура въехала в группу пешеходов и сбила мотоциклиста. Об этом пишет издание El Peridico.

    Согласно информации издания, дорожно-транспортное происшествие произошло по причине неисправности тормозов. В результате аварии пострадали восемь человек, медики оценивают их состояние как стабильное. Большегруз в итоге врезался в дерево.

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru» ранее, легковой автомобиль въехал в толпу людей в немецком городе Мюнстер. В результате чрезвычайного происшествия несколько людей погибли, более 10 пострадали.

    Автор: Дана Балан
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