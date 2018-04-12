Путин поручил правительству и ЦБ принять меры против необоснованной блокировки счетов

Москва, 12 апреля. Российское правительство и Центральный банк РФ должны до 1 сентября разработать меры против необоснованной блокировки банковских счетов российских граждан и компаний. Соответствующее поручение в четверг дал президент РФ Владимир Путин, как следует из документов, опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц», — говорится в поручении.

Путин также распорядился внести в законодательство поправки, которые регламентируют порядок и основания для блокировки банками счетов физических и юридических лиц. Все корректировки должны быть произведены до 1 сентября. Ответственными за реализацию поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.