Меню
Россия
Путин поручил правительству и ЦБ принять меры против необоснованной блокировки счетов
Новости Сирии
Аун назвал неприемлемым использование неба Ливана для ударов по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Путин поручил правительству и ЦБ принять меры против необоснованной блокировки счетов

    58

    Путин поручил правительству и ЦБ принять меры против необоснованной блокировки счетов

    Москва, 12 апреля. Российское правительство и Центральный банк РФ должны до 1 сентября разработать меры против необоснованной блокировки банковских счетов российских граждан и компаний. Соответствующее поручение в четверг дал президент РФ Владимир Путин, как следует из документов, опубликованных на сайте Кремля.

    «Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц», — говорится в поручении.

    Путин также распорядился внести в законодательство поправки, которые регламентируют порядок и основания для блокировки банками счетов физических и юридических лиц. Все корректировки должны быть произведены до 1 сентября. Ответственными за реализацию поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    21:39   12 Апреля 2018
    142
    Скандал в Киеве: украинский политолог пригрозил Трампу международным судом в случае удара по Сирии

    Скандал в Киеве: украинский политолог пригрозил Трампу международным судом в случае удара по Сирии

    21:00   12 Апреля 2018
    1250
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    6562
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    2695