Сирия, 13 апреля. ВВС международной коалиции США проводят бомбардировки в Дейр-эз-Зоре. Восточная Гута полностью перешла под контроль армии САР. «Нусра»*** объявила о готовящемся наступлении против САА у границы между Хамой и Идлибом, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии провели боевые вылеты в районе границы между провинциями Хама и Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели бои с ИГИЛовцами в районе Аль-Кадам южнее Дамаска; изъяли все оружие у боевиков «Джейш Аль-Ислам» в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия**(ССА): обстреляла авиабазы САА в восточной части Дамаска; обвинила курдских радикалов в организации взрыва в городе Азаз на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: предприняло попытку нападения на опорный пункт ВС Ирака к северу от Багдада; заявило об уничтожении пикапа «Хашд Аш-Шааби» в провинции Багдад в Ираке; понесло потери в иракской провинции Ниневия.

«Тахрир Аш-Шам»: объявила о готовящемся наступлении против САА на юге Идлиба; вела перестрелки с САА в северной части провинции Хама.

«Джейш Аль-Ислам»*****: завершила эвакуацию из Восточной Гуты на север провинции Алеппо.

Международная коалиция: провела бомбардировку в городе Аль-Хаджин в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Турция: сформировала новую администрацию в городе Африн на северо-западе провинции Алеппо.

Курды: арестовали члена бригады «Харакат Аль-Киям» в северной части Алеппо.

Провинция Дамаск

Как передавал военный источник в сети Twitter (Elizrael), в минувшие сутки боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» завершили эвакуацию из населенного пункта Дума, после чего Восточная Гута перешла под полный контроль правительственной армии. Мирное население вышло на улицы с сирийскими флагами, празднуя освобождение города. Стало известно, что российская военная полиция прибыла в Гуту для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Об этом сообщали представители Министерства обороны РФ.

К югу от Дамаска вспыхнули вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Исламского государства». При поддержке военизированных формирований «Фатх Аль-Интифада», «Лива Аль-Кудс», «Кават Аль-Джалиль» и Народного фронта освобождения Палестины части САР атаковали позиции террористов в районе Аль-Кадам, передавал новостной портал Eastern Mediafax. Данных о потерях сторон в живой силе не поступало.

Отмечались вооруженные стычки в районе Восточного Каламуна. Согласно данным Twitter-канала (MrKyruer), авиабазы правительственных сил подверглись ракетным обстрелам со стороны Сирийской свободной армии (ССА). Сведения о возможных потерях САА устанавливаются.

К вечеру стало известно, что первая группа делегатов от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в САР. Об этом сообщал интернет-портал AFP News Agency. Напомним, члены ОЗХО уже в субботу начнут расследование мнимой химатаки в Думе.

Провинция Алеппо

В населенном пункте Азаз на севере Алеппо прогремел мощный взрыв. По информации военного источника в сети Twitter (turkySyr1), взрывное устройство, установленное в одном из автомобилей, детонировало у мечети Аль-Майтим. В результате инцидента погибли не менее шести мирных жителей, порядка десяти человек были ранены. Боевики Сирийской свободой армии (ССА), под контролем которых находится город, утверждают, что организаторами теракта являются террористы из числа Рабочей Партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG).

Курдские источники заявили о том, что в северной части Алеппо был задержан один из бойцов бригады «Харакат Аль-Киям», ведущей борьбу с радикальными курдскими группировками. О дальнейшей судьбе арестованного пока ничего неизвестно.

Между тем Турция назначила новую администрацию Африна, в состав которой вошли 11 курдов, восемь арабов и один турок. Об этом сообщало информационное агентство Rudaw English.

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня поступали сообщения о том, что военные самолеты международной коалиции во главе с Соединенными Штатами ударили по одному из районов населенного пункта Аль-Хаджин в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Предполагается, что авианалеты США были предназначены для ударов по террористам «Исламского государства», которые до сих пор скрываются на подконтрольных проамериканским отрядам территориях, однако жертвами беспорядочных авиаударов могли также стать и гражданские лица. Данных о возможных пострадавших или погибших среди мирного населения все еще не поступало.

Между тем российские инженеры завершили восстановление моста, который был уничтожен в ходе ожесточенных боев между силами САР и террористами ИГИЛ1 в конце прошлого года, проложив путь к оккупированным курдами территориям. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News.

К вечеру оппозиционные СМИ публиковали сообщения о взрывах, прогремевших недалеко от границы с Ираком. Как передавал интернет-портал Sound and Picture, ИГИЛовцы, скрывающиеся в районах, занимаемых курдами, атаковали позиции САА. Тем не менее подтверждения данная информация так и не получила.

Провинция Идлиб

Исламистские формирования, отряды которых базируются у границы между провинциями Хама и Идлиб, объявили о готовящейся военной операции против Сирийской арабской армии (САА), призвав всех боевиков объединить силы, передавало новостное агентство Al Masdar News. Исламисты намеревались атаковать САА, воспользовавшись напряженной ситуацией, сложившейся в отношениях между Дамаском и Вашингтоном. В свою очередь, правительственные силы нанесли превентивный удар, прибегнув к помощи российской авиации. Как передавали военные источники AMN, союзные силы ВКС РФ и ВВС Сирии атаковали укрепления исламистов, находящиеся у линии разграничения сил сторон. Информации о нанесенном силам оппозиции уроне так и не поступало.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама вновь фиксировались перестрелки между правительственными силами и боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Twitter-канал (ayad_homs) передавал, что под ударом артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА) оказались опорные пункты исламистов в окрестностях деревень Таль Хаваш и Аль Хамират. Данных о потерях со стороны «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 все еще не поступало.

Ирак

В провинциях Багдад и Ниневия продолжилась операция по уничтожению так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства». Twitter-канал (Terror_Monitor), связанный с «Исламским государством», заявлял, что ИГИЛовцы уничтожили военный пикап проправительственных сил «Хашд Аш-Шааби» в районе населенного пункта Самарра в Багдаде. Тем не менее официальные СМИ не подтверждали данную информацию. Во второй половине дня исламисты с «поясами шахидов» предприняли попытку нападения севернее административного центра региона, однако были уничтожены, не успев приблизиться к позициям иракской армии, передавал новостной портал Al Sumaria News.

Между тем в Ниневии удалось задержать шестерых террористов, скрывавшихся на юго-востоке Мосула. Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, боевики планировали организовать взрыв в жилых районах города.

В провинции Аль-Анбар правительственные войска обнаружили массовое захоронение, в котором находились тела множества мирных граждан или солдат армии Ирака, сожженных заживо ИГИЛовцами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)