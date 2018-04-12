Путин поручил проработать вопрос поддержки женщин-предпринимателей с детьми

Москва, 12 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров до сентября 2018 года проработать вопрос поддержки женщин-предпринимателей с детьми. Об этом в четверг говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Проработать вопрос о создании дополнительных инструментов поддержки женщин-предпринимателей, имеющих детей, в рамках механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», — следует из сообщения.

Путин назначил ответственным главу правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Срок исполнения: 1 сентября 2018 года», — отмечается в сообщении.

Кроме того, до указанного срока российскому правительству также необходимо представить инициативы по вопросу поддержки производителей детского питания.

По результатам встречи с женщинами из бизнес-сектора Путин также дал поручение Генеральной прокуратуре. Ведомству до 1 июля 2018 года нужно проверить соблюдение прав дольщиков сельскохозяйственных участков Терского сельсовета Буденновского района в Ставрополье.