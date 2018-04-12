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Путин поручил проработать вопрос поддержки женщин-предпринимателей с детьми
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    Путин поручил проработать вопрос поддержки женщин-предпринимателей с детьми

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    Путин поручил проработать вопрос поддержки женщин-предпринимателей с детьми

    Москва, 12 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров до сентября 2018 года проработать вопрос поддержки женщин-предпринимателей с детьми. Об этом в четверг говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Проработать вопрос о создании дополнительных инструментов поддержки женщин-предпринимателей, имеющих детей, в рамках механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», — следует из сообщения.

    Путин назначил ответственным главу правительства РФ Дмитрия Медведева.

    «Срок исполнения: 1 сентября 2018 года», — отмечается в сообщении.

    Кроме того, до указанного срока российскому правительству также необходимо представить инициативы по вопросу поддержки производителей детского питания.

    По результатам встречи с женщинами из бизнес-сектора Путин также дал поручение Генеральной прокуратуре. Ведомству до 1 июля 2018 года нужно проверить соблюдение прав дольщиков сельскохозяйственных участков Терского сельсовета Буденновского района в Ставрополье.

    Автор: Дана Балан
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