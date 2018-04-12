Меню
Политика
Помпео поддержал предоставление Киеву летального вооружения
Новости Сирии
Аун назвал неприемлемым использование неба Ливана для ударов по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Помпео поддержал предоставление Киеву летального вооружения

    156

    Помпео поддержал предоставление Киеву летального вооружения

    Вашингтон, 12 апреля. Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео поддержал предложение предоставить Украине летальное «оборонительное вооружение». Об этом он заявил, выступая в Сенате.

    Отвечая на вопрос «Поддерживаете ли вы продолжение поставок оборонительных летальных вооружений украинцам, чтобы они могли защищать себя?», Помпео уверенно ответил: «Да, сенатор». Политик также выступил за сохранение антироссийских санкций до тех пор, пока не будут в полной мере выполнены минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

    Напомним, что в прошлом году президент США Дональд Трамп разрешил поставку на Украину американских противотанковых ракет «Джавелин». Разрешение на поставку летального оружия на Украину дала и Канада. Впрочем, пока что сведений о начале поставок не поступло.

    Что же касается реализации минских соглашений, то Россия неоднократно заявляла, что Москва не является активным участникам данного соглашения, а реализация документа всецело зависит лишь от двух сторон — Киева и руководства республик Донбасса.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    21:39   12 Апреля 2018
    142
    Скандал в Киеве: украинский политолог пригрозил Трампу международным судом в случае удара по Сирии

    Скандал в Киеве: украинский политолог пригрозил Трампу международным судом в случае удара по Сирии

    21:00   12 Апреля 2018
    1250
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    6562
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    2695