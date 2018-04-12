Помпео поддержал предоставление Киеву летального вооружения

Вашингтон, 12 апреля. Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео поддержал предложение предоставить Украине летальное «оборонительное вооружение». Об этом он заявил, выступая в Сенате.

Отвечая на вопрос «Поддерживаете ли вы продолжение поставок оборонительных летальных вооружений украинцам, чтобы они могли защищать себя?», Помпео уверенно ответил: «Да, сенатор». Политик также выступил за сохранение антироссийских санкций до тех пор, пока не будут в полной мере выполнены минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, что в прошлом году президент США Дональд Трамп разрешил поставку на Украину американских противотанковых ракет «Джавелин». Разрешение на поставку летального оружия на Украину дала и Канада. Впрочем, пока что сведений о начале поставок не поступло.

Что же касается реализации минских соглашений, то Россия неоднократно заявляла, что Москва не является активным участникам данного соглашения, а реализация документа всецело зависит лишь от двух сторон — Киева и руководства республик Донбасса.