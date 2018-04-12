Небензя назвал невообразимыми удары США по Сирии, где находятся российские войска

Москва, 12 апреля. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя назвал невообразимыми удары США по целям в Сирии, где находятся российские войска.

Небензя назвал невообразимыми удары Соединенных Штатов по целям в Сирии, где находятся российские военные, а также заявил об обеспокоенности ситуацией.

«Мы надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства», — подчеркнул постпред РФ при ООН.

Напомним, в прошлую среду глава США Дональд Трамп выступил с голословным заявлением относительно комментариев Москвы относительно возможности удара по Сирии. Американский лидер фактически подтвердил, что атака на Сирию состоится, и призвал Россию «готовиться».

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность удара по Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума. Запад не может предоставить никаких фактов и доказательств на этот счет, но продолжает обвинять правительство Башара Асада в предполагаемой «химатаке». Дамаск и Москва категорически отрицают данную информацию.