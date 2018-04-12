Небензя: Не можем исключать никаких вариантов действий США в Сирии

Нью-Йорк, 12 апреля. В настоящий момент нельзя исключать никаких вариантов возможных действий Соединенных Штатов в Сирии. Такое заявление сделал постпред России в ООН Василий Небензя.

Главным приоритетом для мирового сообщества в создавшейся ситуации, заявил российский дипломат, должно быть «отведение опасности войны» — которая, по его словам, сейчас не исключена из-за крайней воинственной риторики Вашингтона. Есть надежда на то, что удастся предотвратить опасное развитие событий, отметил Небензя.

«Соединенные Штаты знают, что мы в Сирии, и я надеюсь, что будет идти диалог по соответствующим каналам, чтобы предотвратить любое опасное развитие событий», — заявил постпред России в ООН.

Напомним, заявления Трампа о том, что он «не исключает» применения военной силы, что «наказать» Дамаск за якобы имевшую место химатаку в Восточной Гуте привели к обмену жесткими заявлениями между руководством России и США. Министр обороны США Джеймс Мэттис впоследствии заявил, что в Вашингтоне оценивают достоверность доказательств причастности Дамаска к химатаке, однако Пентагон готов «предоставить военные варианты действий, если они будут уместны, на усмотрение президента».