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Украинцы не поддерживают стремление Киева выйти из СНГ — Поклонская
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    Украинцы не поддерживают стремление Киева выйти из СНГ — Поклонская

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    Украинцы не поддерживают стремление Киева выйти из СНГ — Поклонская

    Москва, 12 апреля. Стремление украинских властей выйти из состава СНГ противоречит желанию самих украинцев, заявила в четверг депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее словам,

    По ее словам, опросы, которые были проведены в 2016 году, говорят о том, что большинство жителей страны выступают за сохранения членства в Содружестве независимых государств.

    «Следует сказать о главном: гнусное желание властей расходится с мнением людей. И об этом известно и Верховной раде, и президенту Украины», — пишет Поклонская в Telegram.

    Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру выхода страны из СНГ. В то же время Поклонская утверждает, что украинские власти «активно спекулируют» на теме выхода из СНГ с марта 2014 года и ничего нового в заявлении Порошенко нет.

    Украинские власти после госпереворота в 2014 году взяли курс на разрыв отношений с Россией, сближение с НАТО и на дистанцирование от всего, что так или иначе связывает Киев с советской историей.

     

    Автор: Антон Соколов
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