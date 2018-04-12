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Помпео пообещал придумать альтернативу «Северному потоку — 2» на посту госсекретаря США
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    Помпео пообещал придумать альтернативу «Северному потоку — 2» на посту госсекретаря США

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    Помпео пообещал придумать альтернативу «Северному потоку — 2» на посту госсекретаря США

    Вашингтон, 12 апреля. В случае назначения на пост госсекретаря США экс-директор ЦРУ Майк Помпео пообещал найти альтернативу проекту газопровода «Северный поток — 2», для того, чтобы лишить Россию возможности влиять на европейских союзников США. 

    Такое заявление Помпео сделал в ответ на слова сенатора Джона Барассо, который потребовал на слушаниях в конгрессе, чтобы Помпео пообещал добиться отмены реализации проекта газопровода, который, как считают в Вашингтоне, поставит Европу в зависимость от России.

    «Я думаю, будет огромной возможностью для США и других, если мы можем достичь условий, при которых Россия будет иметь меньше возможностей отключать газопроводы, создавать риски или угрожать нашим партнерам и друзьям по всему миру», — объявил Помпео.

    Кандидат на пост госсекретаря заявил, что готов обсуждать проект российского газопровода, «чтобы убедиться, что там есть доступные альтернативы в наилучших интересах Запада, а не Владимира Путина».

    Помпео пообещал придумать альтернативу «Северному потоку — 2» на посту госсекретаря США

    Напомним, «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря до Германии. После реализации поставки российского природного газа в Европу будут меньше зависеть от украинской газотранспортной системы.

    Автор: Валентин Меликов
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