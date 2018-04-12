Меню
Политика
Помпео нашел неожиданную причину конфликта между Россией и США
Новости Сирии
Аун назвал неприемлемым использование неба Ливана для ударов по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Помпео нашел неожиданную причину конфликта между Россией и США

    224

    Помпео нашел неожиданную причину конфликта между Россией и США

    Вашингтон, 12 апреля. Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ), кандидат на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Майк Помпео в ходе слушаний в конгрессе заявил, что исторический конфликт между Вашингтоном и Москвой вызван «плохим поведением РФ».

    «Исторический конфликт между США и Советским Союзом, а теперь с Россией, вызван плохим поведением России», — нашел неожиданную причину конфликта Помпео.

    Он также отметил, что Вашингтону еще необходимо будет проделать много работы по санкциям против Москвы. По его словам, российская сторона на данный момент не получила сигнал в «достаточном объеме».

    Напомним, ранее Помпео заявил, что Российская Федерация является угрозой для США, а также отметил, что Вашингтон будет проводить политику сдерживания против Москвы.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    21:39   12 Апреля 2018
    142
    Скандал в Киеве: украинский политолог пригрозил Трампу международным судом в случае удара по Сирии

    Скандал в Киеве: украинский политолог пригрозил Трампу международным судом в случае удара по Сирии

    21:00   12 Апреля 2018
    1250
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    6562
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    2695