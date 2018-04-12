Помпео нашел неожиданную причину конфликта между Россией и США

Вашингтон, 12 апреля. Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ), кандидат на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Майк Помпео в ходе слушаний в конгрессе заявил, что исторический конфликт между Вашингтоном и Москвой вызван «плохим поведением РФ».

«Исторический конфликт между США и Советским Союзом, а теперь с Россией, вызван плохим поведением России», — нашел неожиданную причину конфликта Помпео.

Он также отметил, что Вашингтону еще необходимо будет проделать много работы по санкциям против Москвы. По его словам, российская сторона на данный момент не получила сигнал в «достаточном объеме».

Напомним, ранее Помпео заявил, что Российская Федерация является угрозой для США, а также отметил, что Вашингтон будет проводить политику сдерживания против Москвы.