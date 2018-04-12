Постпред РФ: Угроза США применить силу в Сирии противоречит уставу ООН

Нью-Йорк, 12 апреля. Угроза Соединенных Штатов применить военную силу против сил Дамаска в Сирии является прямым нарушением устава Организации объединенных наций. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Российский дипломат напомнил, что нарушение устава ООН является угрозой международному миру.

«Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией. Мы надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства», — объявил Небензя.

Напомним, Вашингтон возложил на правительство Сирии и лично президента Башара Асада ответственность за якобы имевшее место применение химоружия в Восточной Гуте. Несмотря на то, что никаких вещественных доказательств химатаки представлено не было, президент Трамп заявил, что «не исключает» применения силы против сирийских сил. Это стало поводом для резкой реакции с российской стороны.