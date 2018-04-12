«Молчание Путина говорит больше, чем твиты Трампа»: в Лондоне предсказали начало «изоляции США»

Лондон, 12 апреля. Молчание президента РФ Владимира Путина в ситуации с Сирией говорят гораздо больше, чем нескончаемые твиты его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом пишет британский журналист Абдель Бари Атван в газете Ar Rai Al Youm (издается на арабском языке).

По его словам, немногословие российского лидера настораживает американцев, поскольку они понимают, что Путин — человек действия, а это значит, что Россия может ответить на действия США.

Атван полагает, что воинственные заявления Трампа о готовности ударить по Сирии — это лишь бравада. Вероятнее всего, теперь, после всех этих речей, американцам действительно придется обстрелять сирийскую территорию, однако удар будет нанесен по окраине, чтобы «не навредить России».

«Молчание Путина является тишиной уверенности в победе. Путин оставляет болтовню для других, но сам, несомненно, будет действовать, причем предсказать характер его ответных мер довольно трудно», — пишет журналист.

Атван уверен, что Россия не допустит поражения в Сирии после американских вторжений в Ирак и Афганистан. Итогом этого противостояния может стать полный вывод американских войск из САР, что станет началом «эпохи изоляции США», отмечает «Экономика сегодня».

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии в связи с сообщением организации «Белые каски» о «химатаке» сирийской Думе. При этом ни Вашингтон, ни «каски» не привели никаких доказательств.