Сирия: депутаты Госдумы РФ передали подарки детям освобожденного Хомса 

Хомс, 12 апреля. Делегация депутатов российской Госдумы посетила отреставрированную школу в квартале Аль-Ваэр в сирийском Хомсе — последнем из кварталов города, который удерживали когда-то террористы и который помогли освободить военные из российского Центра по примирению в Сирии. Депутаты вручили детям наборы с необходимыми для учебы принадлежностями.

Подарки, переданные сирийским детям, были собраны жителями Ханты-Мансийского автономного округа, рассказала губернатор Югры Наталья Комарова, которая приехала в Сирию вместе с депутатами.