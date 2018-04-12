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Сирия: депутаты Госдумы РФ передали подарки детям освобожденного Хомса
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    Сирия: депутаты Госдумы РФ передали подарки детям освобожденного Хомса

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    Сирия: депутаты Госдумы РФ передали подарки детям освобожденного Хомса

    Хомс, 12 апреля. Делегация депутатов российской Госдумы посетила отреставрированную школу в квартале Аль-Ваэр в сирийском Хомсе — последнем из кварталов города, который удерживали когда-то террористы и который помогли освободить военные из российского Центра по примирению в Сирии. Депутаты вручили детям наборы с необходимыми для учебы принадлежностями.

    Подарки, переданные сирийским детям, были собраны жителями Ханты-Мансийского автономного округа, рассказала губернатор Югры Наталья Комарова, которая приехала в Сирию вместе с депутатами.

    «Я был в Сирии, когда наши военные из российского Центра по примирению враждующих сторон помогали освободить Аль-Ваэр, — рассказал РИА Новости координатор думской группы по взаимодействию с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.  — Это была тяжелая работа, сопряженная с риском, но благодаря их усилиям и сирийским друзьям мы видим, что квартал возвращается к мирной жизни. Мы рады, что сегодня есть возможность передать детям подарки».

    Сирия: депутаты Госдумы РФ передали подарки детям освобожденного Хомса 

    Автор: Валентин Меликов
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