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Трамп рассказал о тактике своей команды по расследованию «вмешательства РФ»
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    Трамп рассказал о тактике своей команды по расследованию «вмешательства РФ»

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    Трамп рассказал о тактике своей команды по расследованию «вмешательства РФ»

    Вашингтон, 12 апреля. Американский президент Дональд Трамп заявил, что согласен с планом своей команды юристов — взаимодействовать со специальным прокурором по так называемому «российскому расследованию» Робертом Мюллером.

    «Я согласился с дисциплинированным, выдержанном в беспрецедентном духе сотрудничества подходом в нашем общении с Робертом Мюллером — в отличие от Клинтонов. Я полностью уверен в Тае Кобе», — написал американский глава в своем микроблоге социальной сети Twitter, имея в виду своего юриста Тая Кобба, которого он ошибочно тоже назвал специальным прокурором.

    Глава Белого дома отметил, что ему все докладывают на каждой фазе процесса сотрудничества с Мюллером. В течение последнего времени в СМИ появились сообщения о том, что Трамп собирался раньше или планирует сейчас уволить Мюллера. Впрочем, сам Трамп это отрицает.

    Российская сторона неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, а пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

    Автор: Дана Балан
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