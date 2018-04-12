Трамп рассказал о тактике своей команды по расследованию «вмешательства РФ»

Вашингтон, 12 апреля. Американский президент Дональд Трамп заявил, что согласен с планом своей команды юристов — взаимодействовать со специальным прокурором по так называемому «российскому расследованию» Робертом Мюллером.

I have agreed with the historically cooperative, disciplined approach that we have engaged in with Robert Mueller (Unlike the Clintons!). I have full confidence in Ty Cobb, my Special Counsel, and have been fully advised throughout each phase of this process. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

«Я согласился с дисциплинированным, выдержанном в беспрецедентном духе сотрудничества подходом в нашем общении с Робертом Мюллером — в отличие от Клинтонов. Я полностью уверен в Тае Кобе», — написал американский глава в своем микроблоге социальной сети Twitter, имея в виду своего юриста Тая Кобба, которого он ошибочно тоже назвал специальным прокурором.

Глава Белого дома отметил, что ему все докладывают на каждой фазе процесса сотрудничества с Мюллером. В течение последнего времени в СМИ появились сообщения о том, что Трамп собирался раньше или планирует сейчас уволить Мюллера. Впрочем, сам Трамп это отрицает.

Российская сторона неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, а пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».