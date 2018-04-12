Дамаск намерен возложить ответственность за задержку работы ОЗХО на Запад

Москва, 12 апреля. Сирия возложит ответственность за задержку прибытия и работы группы экспертов Организации по запрещению химического оружия в Восточной Гуте на западные страны. Об этом сообщил источник в министерстве иностранных дел Сирии агентству САНА.

«Сирия возложит ответственность за любую задержку прибытия группы комитета по установлению фактов ОЗХО и выполнения их задач на Запад, который стремится помешать работе группы», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что эксперты Организации по запрещению химического оружия начнут работу по изучению сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума в субботу, 14 апреля.

Дамаск обвинили в том, что якобы сирийские военные сбросили бомбу с хлором в Восточной Гуте. При этом известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО.

Россия опровергла информацию об атаке с применением химического оружия. МИД РФ назвал целью дезинформации попытку оправдать удары по Сирии извне.