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Общество
В КПРФ опровергли информацию о госпитализации Зюганова
Общество
В КПРФ опровергли информацию о госпитализации Зюганова
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    В КПРФ опровергли информацию о госпитализации Зюганова

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    В КПРФ опровергли информацию о госпитализации Зюганова

    Москва, 12 апреля. Партия КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию о госпитализации лидера политической организации Геннадия Зюганова. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил руководитель пресс-службы КПРФ, пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко.

    Ранее в прессе появилась информация о том, что 74-летний председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов был помещен в одну из московских больниц, где его экстренно прооперировали в связи с обострением хронического заболевания.

    Напомним, что в этом году Зюганов впервые отказался баллотироваться на пост президента РФ. Вместо него от коммунистов был выдвинут бизнесмен Павел Грудинин, который не состоял в КПРФ. Это вызвало раскол в партии, поскольку часть партийных функционеров оказалась не согласна с выдвижением этого кандидата.

    Автор: Алексей Громов
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