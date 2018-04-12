В КПРФ опровергли информацию о госпитализации Зюганова

Москва, 12 апреля. Партия КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию о госпитализации лидера политической организации Геннадия Зюганова. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил руководитель пресс-службы КПРФ, пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко.

Ранее в прессе появилась информация о том, что 74-летний председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов был помещен в одну из московских больниц, где его экстренно прооперировали в связи с обострением хронического заболевания.

Напомним, что в этом году Зюганов впервые отказался баллотироваться на пост президента РФ. Вместо него от коммунистов был выдвинут бизнесмен Павел Грудинин, который не состоял в КПРФ. Это вызвало раскол в партии, поскольку часть партийных функционеров оказалась не согласна с выдвижением этого кандидата.