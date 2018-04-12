Опасная зона для полетов введена к югу от Кипра из-за британских военных

Лондон, 12 апреля. В восточной части Средиземного моря к югу от Кипра была введена зона, полеты в которой считаются опасными. Поводом для этого стала активная деятельность британских военных в связи с обострением ситуации в Сирии.

«Активная военная деятельность британских военных к югу от Кипра стала причиной введения опасной зоны над морем в воздушном пространстве к югу от острова Кипр на высотах от 0 до 8 тысяч метров. Опасная зона будет действовать с 12 апреля по 12 мая», — сообщил знакомый с ситуацией источник ТАСС.

Вчера, отметим, по тем же причинам «Евроконтроль» — действующая в Европе организация по контролю безопасности полетов, публиковал соответствующую информацию со ссылкой на «Европейское агентство авиационной безопасности» (EASA).

«EASA опубликовало предупреждение для авиакомпаний о рисках в связи с возможными военными действиями в восточной части Средиземного моря», — указано в сообщении организации в Twitter.