В ЕС объяснили приостановку рассмотрения запроса ЕК на переговоры с РФ по «Северному потоку — 2»

Брюссель, 12 апреля. Совет стран Евросоюза отложил рассмотрение запроса Еврокомиссии на получение мандата на переговоры с Москвой о возможности создания специальной юридической основы для работы будущего газового провода «Северный поток — 2». Об этом в четверг сообщил директор отдела по внутреннему энергетическому рынку ЕС генерального директората по энергетике ЕК Клаус-Дитер Борхардт.

Он подчеркнул, что все обсуждения по мандату на время приостановлены в Совете, передает РИА Новости.

«Совет хочет подождать итогов по поправкам к Газовой директиве… Дискуссии возобновятся, когда у нас будет ясная картина по поправкам», — отметил он.

ЕК минувшей осенью предложила внести изменения в Газовую директиву ЕС, основная задача которых — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись абсолютно ко всем газопроводам на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи государства.

Кроме того, ЕК выступила с предложением, чтобы новые правила, в случае принятия, относились не только к будущим газопроводам, но и уже существующим. Правда, для последних ЕК предлагает делать преференции. То есть, эти поправки могут затронуть и действующий газопровод «Северный поток», и строящийся «Северный поток — 2».