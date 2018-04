Российские С-400 обеспечат безопасность всей Сирии — СМИ

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Deadly S-400 anti-aircraft missile «ring of steel» protects Assad: US fears network of Russian air defense that can shoot down 80 planes at once from 248 miles away and is 'one of the most feared weapons in the world» («Российские С-400 развернуты в Сирии «кольцом», защищающим Асада: США боятся российских систем ПВО, способных сбивать по 80 самолетов за раз с расстояния 400 км»), опубликованной изданием MailOnline.

Президент США Дональд Трамп сказал России «готовиться» к тому, что в сторону Сирии полетят «умные» ракеты. США пригрозили Асаду ракетными ударами после того, как появились сведения о химической атаке, произошедшей в субботу в Думе.

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, развернутые в Сирии, считаются одними из самых грозных систем противовоздушной обороны в мире. Россия заявила, что химическая атака в Думе была обыкновенной постановкой, созданной «Белыми касками». Кремль также утверждает, что российские эксперты не обнаружили никаких следов химического оружия после взятия проб.

Россия пообещала сбить любые американские ракеты, которые полетят в сторону Сирии, используя свою смертоносную зенитную ракетную систему С-400.

Президент Сирии Башар Асад, по сути, находится в защитном «стальном кольце» из комплексов С-400, развернутых в Сирии по инициативе Кремля.

По словам России, передовые ЗРК С-400 предназначены для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет, включая ракеты средней дальности, а также могут использоваться для поражения наземных целей.

С-400 был впервые развернут в Сирии в 2015 году, и с его радиусом действия в 248 миль, он способен покрыть большую часть территории Сирии защитным куполом. С-400 способен эффективно отражать массированные удары всех современных и перспективных средств воздушного нападения, в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии Stealth. Российский комплекс может одновременно уничтожать до 80 целей с расстояния до 400 км.

Россия также надеется продать эту систему Ирану и Турции, и успешная демонстрация С-400 в действии против американских ракет может стать прекрасной рекламой для системы ПВО стоимостью 400 млн долларов США за единицу.

Россия первоначально развернула С-400 на своей базе в Сирии, чтобы сдержать Турцию, когда обе страны оказались на грани конфликта после того, как по приказу турецкого президента Реджепа Эрдогана на сирийской границе был сбит российский истребитель-бомбардировщик в ноябре 2015 года.

Эксперты говорят, что, скорее всего, любая атака со стороны США, Великобритании и Франции на Сирию будет проводиться с достаточно безопасного расстояния, чтобы избежать сбивания самолетов.

С-400 также развернуты в России. По словам пресс-секретаря Кремля, главная задача зенитных ракетных комплексов на территории Российской Федерации — «противовоздушная оборона и защита жизненно важных государственных, военных, промышленных и энергетических объектов, а также войск и транспортных средств вооруженных сил России от аэрокосмических атак».

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что «Москве не стоит быть партнером Асада». Он имел в виду предполагаемую химическую атаку, в совершении которой обвинили правительственные силы.

Россия заявила, что российские военные эксперты не обнаружили никаких следов химического оружия и ядовитых веществ на месте предполагаемого нападения. Кремль настаивает на том, что «химатака» является провокационной постановкой, созданной «Белыми касками» с целью эскалации.

Ранее российское министерство иностранных дел предположило, что план США нанести удар по Сирии может стать отличным способом уничтожить улики на месте предполагаемой химатаки. По словам России, главная цель провокации с химоружием — оправдать военное вмешательство Запада в Сирии.

Напомним, президент Трамп написал в Twitter в среду утром: «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, хорошие и «умные»!»

В ответ на твит Трампа российское министерство иностранных дел заявило, что «умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не легитимного правительства».