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Война в Сирии требует внутреннего и внешнего одобрения — Помпео
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    Война в Сирии требует внутреннего и внешнего одобрения — Помпео

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    Война в Сирии требует внутреннего и внешнего одобрения — Помпео

    Вашингтон, 12 апреля. Для принятия решения о нанесении удара по Сирии необходимо сперва получить внутреннее и внешнее одобрение. Об этом заявил в четверг кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео, отвечая на вопросы сенаторов.

    Один из парламентариев в ходе слушаний спросил политика, согласен ли он с тем, что силовая операция США в Сирии должна быть одобрена американским Конгрессом и мировым сообществом. Помпео в ответ сказал: «Да».

    При этом он подчеркнул, что для нанесения точных, ограниченных ударов по Сирии США не нужно одобрений.

    «Многие администрации предпринимали такие действия в рамках полномочий президента», — отметил он.

    Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии в связи с сообщением организации «Белые каски» об очередной «химатаке» в сирийской Думе. При этом ни Вашингтон, ни «каски» не привели никаких доказательств этой «химатаки». Примечательно, что США уже наносили удар по Сирии без одобрения со стороны Совбеза ООН. В тот раз поводом тоже послужила «химатака», которая так и не была доказана.

    Автор: Антон Соколов
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