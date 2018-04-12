Война в Сирии требует внутреннего и внешнего одобрения — Помпео

Вашингтон, 12 апреля. Для принятия решения о нанесении удара по Сирии необходимо сперва получить внутреннее и внешнее одобрение. Об этом заявил в четверг кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео, отвечая на вопросы сенаторов.

Один из парламентариев в ходе слушаний спросил политика, согласен ли он с тем, что силовая операция США в Сирии должна быть одобрена американским Конгрессом и мировым сообществом. Помпео в ответ сказал: «Да».

При этом он подчеркнул, что для нанесения точных, ограниченных ударов по Сирии США не нужно одобрений.

«Многие администрации предпринимали такие действия в рамках полномочий президента», — отметил он.

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии в связи с сообщением организации «Белые каски» об очередной «химатаке» в сирийской Думе. При этом ни Вашингтон, ни «каски» не привели никаких доказательств этой «химатаки». Примечательно, что США уже наносили удар по Сирии без одобрения со стороны Совбеза ООН. В тот раз поводом тоже послужила «химатака», которая так и не была доказана.