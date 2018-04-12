«Его безответственность ужасает»: немецкие СМИ осудили Трампа за угрозы России
Берлин, 12 апреля. Анализируя события нескольких последних дней, немецкие СМИ обратили внимание на действия президента США Дональда Трампа, который как будто добивается максимального обострения ситуации и поставил себе целью начало прямой военной конфронтации с Россией. Берлинский Spiegel всерьез опасается прямой конфронтации ядерных держав.
По мнению немецкой прессы, руководство США должно было соблюдать большую осторожность в своих заявлениях и тщательно разъяснить, что планирует ударить только по вооруженным силам Сирии. Между тем, Трамп «объявляя о ракетном ударе по Сирии, он использует оборот, который звучит так, как будто его целью является прямая военная конфронтация с Россией».
Опасность того, что российские солдаты случайно попадут под удар американской авиации, уже сейчас неприемлемо высока — а Трамп демонстрирует, что готов отдать такой приказ. Это ставит под вопрос любое демократическое решение конфликта.
«Безответственно так грубо угрожать стране, которая и так считает, что Запад окружил ее и помыкает., — отмечает глава берлинского Spiegel Штефан Куцмани. — Но ребяческий выпад Трампа хуже этого: он провоцирует войну великих держав. Его безответственность ужасает».