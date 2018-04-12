После ДТП в Московской области, где пострадали дети, возбудили уголовное дело

Москва, 12 апреля. Дорожно-транспортно происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля случилось в Московской области. В результате автомобильной аварии 15 находившихся в салоне автобуса детей пострадали, водитель легковушки погиб. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«По факту ДТП, произошедшего в Пушкинском районе, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Напомним, что на 67 километре автодороги А-107 произошло столкновение ВАЗ-2109 и автобуса, который после съехал в кювет и перевернулся. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. На данные момент шесть детей и трое взрослых доставлены в больницу.