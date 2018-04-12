«Мы хвастаемся об этом»: сенатор США объяснил разницу между американским и российским вмешательством

Вашингтон, 12 апреля. Сенатор США Марко Рубио, выступая в сенате, сравнил американское и российское вмешательство в выборы. По его словам, разница заключается в том, что Россия делает это тайно, а США — открыто и с гордостью.

«Когда они подрывают демократию, они делают это секретно, они скрывают это и отрицают, а мы делаем это открыто, хвастаемся, говорим об этом здесь и сейчас», — заявил Рубио.

При этом он тут же поправился, уточнив, что США не «вмешиваются в выборы», а «продвигают демократию». Кроме того, по словам сенатора, когда Россия «вмешивается» в выборы, она якобы использует разведслужбы. Когда же это делают Штаты, они используют неправительственные организации, которые получают американское финансирование.

Напомним, что Россия неоднократно опровергала обвинения США о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, по итогам которых победил Дональд Трамп. В Москве заявляют, что Вашингтон не предоставил никаких доказательств «российского вмешательства», а сам этот скандал является попыткой оппонентов Трампа пошатнуть его позиции.