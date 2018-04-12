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Трамп пообещал «достаточно скоро» принять решение по Сирии
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    Трамп пообещал «достаточно скоро» принять решение по Сирии

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    Трамп пообещал «достаточно скоро» принять решение по Сирии

    Вашингтон, 12 апреля. Решение по ответной реакции Соединенных Штатов на события в Сирии будет принято «достаточно скоро», заявил президент Дональд Трамп. Об этом сообщили сотрудники СМИ, работающие в Белом доме.

    «Решения будут приняты достаточно скоро, — ответил Трамп на вопросы о Сирии. — Мы очень серьезно рассматриваем эту ситуацию».

    В ближайшее время, по словам американского президента, он проведет встречу со своими советниками и примет решение по данному вопросу.

    Напомним, Трамп пригрозил нанести «мощный удар» по Сирии в качестве ответа на якобы имевшую место химическую атаку в городе Дума в Восточной Гуте. В Москве назвали такие заявления неприемлемыми и подчеркнули, что любая угроза для российских военнослужащих в Сирии станет поводом для решительного ответа.

    Автор: Валентин Меликов
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