Трамп пообещал «достаточно скоро» принять решение по Сирии

Вашингтон, 12 апреля. Решение по ответной реакции Соединенных Штатов на события в Сирии будет принято «достаточно скоро», заявил президент Дональд Трамп. Об этом сообщили сотрудники СМИ, работающие в Белом доме.

«Решения будут приняты достаточно скоро, — ответил Трамп на вопросы о Сирии. — Мы очень серьезно рассматриваем эту ситуацию».

В ближайшее время, по словам американского президента, он проведет встречу со своими советниками и примет решение по данному вопросу.

Напомним, Трамп пригрозил нанести «мощный удар» по Сирии в качестве ответа на якобы имевшую место химическую атаку в городе Дума в Восточной Гуте. В Москве назвали такие заявления неприемлемыми и подчеркнули, что любая угроза для российских военнослужащих в Сирии станет поводом для решительного ответа.