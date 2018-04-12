Невероятный уровень компетентности: посольство РФ в Лондоне высмеяло The Times за ошибку в материале о Сирии

Лондон, 12 апреля. Российское посольство в Лондоне обратило внимание на ошибку в статье газеты The Times, посвященной конфликту в Сирии.

Автор текста назвал Дамаск городом, который «удерживают повстанцы». В посольстве РФ высмеяли грубую ошибку, отметив, что с таким уровнем познаний The Times едва ли может называться заслуживающим доверия изданием.

«Невероятный уровень компетентности The Times, которая пишет о «контроле повстанцев» над столицей Сирии. Друзья, вы последние, к кому надо обращаться за советом», — отмечается в сообщении посольства РФ.

Amazing level of expertise at @thetimes, proclaiming Syrian capital “rebel-held”. You are the last people one should seek advice from, folks. pic.twitter.com/UnbY1ss0OQ — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 12, 2018

Отметим, Дамаск в ходе конфликта на территории Сирии всегда оставался под контролем правительственных войск, хотя террористы, занявшие его окраины, и обстреливали городские кварталы.

Напомним также, что ранее в российском посольстве в Великобритании посмеялись над заявлением лондонской полиции, которая объявила, что «за Юлию Скрипаль никто не будет говорить».

«За меня никто не будет говорить» сказала полиция Лондона за Юлию Скрипаль», — с иронией отметили в посольстве.