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Невероятный уровень компетентности: посольство РФ в Лондоне высмеяло The Times за ошибку в материале о Сирии
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    Невероятный уровень компетентности: посольство РФ в Лондоне высмеяло The Times за ошибку в материале о Сирии

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    Невероятный уровень компетентности: посольство РФ в Лондоне высмеяло The Times за ошибку в материале о Сирии

    Лондон, 12 апреля. Российское посольство в Лондоне обратило внимание на ошибку в статье газеты The Times, посвященной конфликту в Сирии.

    Автор текста назвал Дамаск городом, который «удерживают повстанцы». В посольстве РФ высмеяли грубую ошибку, отметив, что с таким уровнем познаний The Times едва ли может называться заслуживающим доверия изданием.

    «Невероятный уровень компетентности The Times, которая пишет о «контроле повстанцев» над столицей Сирии. Друзья, вы последние, к кому надо обращаться за советом», — отмечается в сообщении посольства РФ.

    Отметим, Дамаск в ходе конфликта на территории Сирии всегда оставался под контролем правительственных войск, хотя террористы, занявшие его окраины, и обстреливали городские кварталы.

    Напомним также, что ранее в российском посольстве в Великобритании посмеялись над заявлением лондонской полиции, которая объявила, что «за Юлию Скрипаль никто не будет говорить».

    «За меня никто не будет говорить» сказала полиция Лондона за Юлию Скрипаль», — с иронией отметили в посольстве.

     

    Автор: Федор Веснин
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