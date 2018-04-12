Украинские силовики строят понтонные переправы в Донбасс

Киев, 12 апреля. На платформе YouTube был опубликован видеоролик, на котором показаны строящиеся украинскими военными понтонные переправы через Северный Донецк. Запись была опубликована «Военным телевидением Украины».

На видеозаписи, которая носит название «Суровые будни войсковых инженеров», показано, что данные понтонные переправы строятся для нужд АТО, также ими могут воспользоваться местные жители.

Разведка Луганской и Донецкой народных республик сообщила, что вооруженные силы Украины пополнились наемниками и тяжелой техникой. Военные аналитики Донбасса, которые получили информацию от жителей оккупированной территории региона, высказали мнение, что ВСУ готовят наступление на ДНР и ЛНР уже этой весной. Аналитики сообщили, что поступила информация из Херсонской области о выдвижении в направлении Донбасса отдельной мотопехотной бригады ВСУ с техникой.