Париж, 12 апреля. Крупнейшее французское издание Le Figaro призвало президента страны Эммануэля Макрона прекратить раздувать огонь сирийской войны и встать на сторону России. Об этом пишет доктор политических наук Каролин Галактеро.

Она обратила внимание на то, что Франция вслед за США мгновенно приписало правительству Сирии химатаку в Думе, не разобравшись, кто ее совершил и была ли она вообще. Более того, подозрения вызывает тот факт, что о «химатаке» было заявлено сразу же, как только сирийская армия начала освобождать Восточную Гуту (пригород Дамаска) от боевиков. По словам автора статьи, «к миру в Сирии стремится только Россия, а не международная коалиция».

Галактеро подчеркнула, что противостояние с Россией и Ираном не отвечает ни интересам Франции, ни интересам Европы в целом, пишет «Экономика сегодня».

«Мы ошиблись с врагом, союзником и доктриной», — делает вывод автор статьи в Le Figaro.

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии в связи с сообщением организации «Белые каски» об очередной «химатаке», на этот раз — в городе Дума. При этом ни Вашингтон, ни «каски» не привели никаких доказательств в подтверждении того, что данный инцидент действительно имел место. Сирийские же врачи утверждают, что за все эти дни в больницы Думы не поступило ни одного пациента с признаками химического отравления.