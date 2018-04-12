Сирия, 12 апреля. Первая группа делегатов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в Сирию. В результате обстрела «Ан-Нусрой»*** северных районов Хомса погибли мирные жители. САА направила подкрепление на юг Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: достигли предварительного соглашения о перемирии с боевиками из населенного пункта Думейр к северо-востоку от Дамаска; направили подкрепление на юг Дамаска.

«Исламское государство»1: сбило беспилотник САА к югу от Дамаска; открыло огонь по городу Даиль в провинции Даръа, пострадали гражданские лица; заявляет о потерях ВС Ирака в провинции Салах Эд-Дин.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по населенному пункту Кана Аль-Асси на севере Хомса, погибли мирные жители; подверглась ответному обстрелу САА в северной части провинции Хомс.

Курды: арестовали члена протурецкой бригады «Харакат Аль-Киям» на севере провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Появилась информация о том, что, несмотря на утренние столкновения между боевиками из Восточного Каламуна и правительственными войсками, исламисты, базирующиеся в районе населенного пункта Думейр, достигли предварительного соглашения о перемирии с правительством САР. Переговоры проводились при участии представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (Syria_Hezb_Iran). Напомним, город находится в окружении Сирийской арабской армии (САА).

Между тем на юг от столицы продолжают прибывать подкрепления для борьбы с террористами «Исламского государства», передает Twitter-канал (IvanSidorenko1). Ранее сообщалось о том, что вооруженные стычки в районе Аль-Кадам уже начались. Согласно информации, опубликованной в сети Twitter источником (freesyriach), ИГИЛовцам удалось сбить беспилотник правительственных подразделений. Информации о потерях сторон в живой силе пока не поступало.

Первая группа делегатов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая уже в субботу займется изучением предполагаемой химической атаки в городе Дума, уже прибыла в Сирию, передает интернет-портал AFP News Agency.

Провинция Алеппо

Информационный портал Syrian Civil War Map сообщает о том, что курдские военизированные формирования арестовали одного из членов протурецкой организации вооруженной оппозиции под названием «Харакат Аль-Киям», якобы занимающейся убийством курдов. Бригада «Харакат Аль-Киям» была сформирована в августе 2017 года для борьбы с террористами из числа Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG). Данная группировка преследует целью защиту территориальной целостности Сирии и борьбу с сепаратистскими ответвлениями курдских Демократических сил Сирии**** (SDF).

Провинция Хомс

На севере Хомса возобновились интенсивные перестрелки между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в результате обстрела боевиками «Джебхат Ан-Нусры»1 населенного пункта Кана Аль-Асси как минимум три мирных жителя получили ранения. В ответ артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла удары по укрепленным пунктам исламистов, с позиций которых были выпущены снаряды, — в окрестностях города Аль-Ганту, передает Telegram-канал (NRVR11). Кроме того, силы САР открыли огонь по военным объектам боевиков вблизи деревни Айн Хасен к северо-востоку от столицы провинции. Напомним, несмотря на то, что север Хомса входит в одну из зон снижения напряженности, на «Тахрир Аш-Шам» режим тишины не распространяется.

Провинция Даръа

На юго-западе региона вновь активизировались террористы антиправительственной группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству». Как передает в сети Twitter военный источник (AlQuneitratoday), боевики открыли огонь по городу Даиль, в результате чего пострадали двое сотрудников одной из электротехнических компаний. Раненые были доставлены в ближайшую больницу. Данные территории находятся в оккупации Сирийской свободной армии** (ССА). Противники нередко ведут взаимные обстрелы, а также предпринимают попытки наступления в данном районе, однако жертвами противостояния сторон зачастую становятся мирные жители.

Ирак

На западе провинции Салах Эд-Дин произошли новые вооруженные столкновения между террористами подпольных групп ИГИЛ1 и войсками правительственной армии. Подконтрольный «Исламскому государству» медиа-портал Terror Monitor вновь утверждает, что иракские вооруженные силы понесли потери в результате противостояния. По неподтвержденной информации, восемь бойцов ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» были убиты или получили ранения к югу от населенного пункта Аль-Ширкат. В настоящий момент данные сведения проверяются. Напомним, ранее данный источник также сообщал о том, что в Багдаде радикалам террористической группировки удалось уничтожить автомобиль Сил народной мобилизации, однако подтверждения данная информация так и не получила.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)