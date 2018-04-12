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Украина поможет Индии в создании нового танка
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    Украина поможет Индии в создании нового танка

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    Украина поможет Индии в создании нового танка

    Киев, 12 апреля. Украина поучаствует в создании нового танка для ВС Индии. О том, что соответствующее соглашение уже подписано, в четверг сообщили в пресс-службе концерна «Укроборонпром».  

    Отмечается, что представители государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» поставили подписи под соглашением с индийской компаний Bharat Electronics Limited на выставке DefExpo-2018.

    «Предусмотрено привлечение представителей украинского оборонно-промышленного комплекса к созданию нового танка для нужд минобороны Индии…» — говорится в комментарии пресс-службы «Укроборонпрома».

    Сообщается также, что украинские конструкторы поучаствуют и в модернизации комплексов ПВО Индии.

    Напомним, в начале марта стало известно, что Вашингтон согласился купить у Киева один танк «Оплот». При этом украинская сторона назвала эту сделку перспективной. 

    Автор: Федор Веснин
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