Украина поможет Индии в создании нового танка

Киев, 12 апреля. Украина поучаствует в создании нового танка для ВС Индии. О том, что соответствующее соглашение уже подписано, в четверг сообщили в пресс-службе концерна «Укроборонпром».

Отмечается, что представители государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» поставили подписи под соглашением с индийской компаний Bharat Electronics Limited на выставке DefExpo-2018.

«Предусмотрено привлечение представителей украинского оборонно-промышленного комплекса к созданию нового танка для нужд минобороны Индии…» — говорится в комментарии пресс-службы «Укроборонпрома».

Сообщается также, что украинские конструкторы поучаствуют и в модернизации комплексов ПВО Индии.

Напомним, в начале марта стало известно, что Вашингтон согласился купить у Киева один танк «Оплот». При этом украинская сторона назвала эту сделку перспективной.