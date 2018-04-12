Скандал в Киеве: украинский политолог пригрозил Трампу международным судом в случае удара по Сирии

Киев, 12 апреля. Сегодня ведущие киевские эксперты назвали главные мировые угрозы, самой актуальной из которых является эскалация военного конфликта вокруг Сирии.

Анатолий Пешко, академик, вице-президент Академии экономических наук Украины и политолог прямо заявил, весь мир видит, что Америка блефует, обвиняя Асада в применении химического оружия в Думе, и ищет повод, чтобы развязать локальный вооруженный конфликт. Таким образом, Запад пытается сохранить за собой право диктовать миру глобальную повестку дня. Но эти времена, считает Анатолий Пешко давно прошли, сегодня этого больше не допустят Россия и Китай. Федеральное агентство новостей публикует монолог аналитика, который, учитывая нынешнее положение дел на Украине, прозвучал довольно скандально.

«Сегодня на наших глазах в Сирии по вине Соединенных Штатов и их союзников развивается конфликт, который может привести мир к абсолютной катастрофе. Союзники Америки в сирийской Думе сегодня активно представляются «пострадавшими от химического оружия». Я не исключаю, что эти люди готовы пойти на применение реального химического оружия с откровенно провокационными целями. В любом случае, надо сначала тщательно разобраться и установить, кто именно применял химическое оружие в Думе, и с какими целями. И вообще — было ли оно. И потом, в рамках правового поля, то есть в ООН, думать о том, как наказать нарушителя мировых правил.

Однако американцы как обычно грубо пренебрегают международным правом, мнением мирового сообщества и пытаются сделать все, чтобы сохранить за собой право делать все, что им вздумается, и действовать исключительно в собственных интересах.

Мне кажется, в ближайшее время эта игра, так или иначе, закончится. Но проблема в том, что эта «игра в мирового гегемона» может закончиться гораздо более серьезно, чем сегодня предполагает Дональд Трамп.

У каждого из нас есть дети, есть они и у Трампа. По моему ощущению, он просто не обладает достаточными знаниями для того, чтобы понять: в случае, если он решится начать полномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке, то Россия будет просто вынуждена применить свое новейшее ракетное вооружение. Но при этом нужно четко понимать, что все эти американские авианосцы и эсминцы, которые сегодня направляются с базы «Норфолк» к берегам Сирии, не более чем красивые консервные банки, начиненные ракетами и уставленные самолетами. В случае, если это понадобится России, вся эта эскадра будет уничтожена за какие-то час-полтора. И эффективного противодействия против новейших российских гиперзвуковых крылатых ракет и ракет с ядерными двигателями у США сегодня просто нет. А все разговоры Трампа о «новейших умных ракетах», которыми якобы обладают США — это не более чем блеф!

Конечно, Владимир Путин сегодня не говорит об этом публично. Но если у России есть новейшие гиперзвуковые и крылатые ракеты, то она способна их использовать в совершенно разных целях. Не только как стратегические наступательные вооружения, но и для противоракетной обороны. Это означает, что Россия с помощью своих новейших вооружений может подавлять американские ракеты еще в «точке взлета».

Это значит, что Россия либо стоит на пороге, либо уже создала собственную эффективную систему ПРО. Способную эффективно защитить ее от внезапного американского ядерного удара. А также от ракетных ударов со стороны союзников Америки.

Единственную реальную угрозу для России сегодня составляют, на мой взгляд, американские подлодки, вооруженные ракетами типа «Трайдент». Они способны производить запуски ядерных ракет из подводного положения, находясь в непосредственной близости от границ России. Мне кажется, только поэтому сегодня Россия не раскрывает факт существования у нее собственной мощной системы ПРО. Но у меня нет сомнений, что в случае начала глобального ядерного конфликта Америка будет просто сметена с лица Земли. Россия в таком конфликте, конечно, тоже пострадает, но не так сильно.

Проблема Америки в том, что ее в основном населяют люди с очень низким уровнем образования, которые по этой причине очень подвержены различным рекламным кампаниям. Поэтому они слепо верят таким политическим «рекламным кампаниям», которые проводят их правители. Большинство американцев не понимают, что гиперзвуковые ракеты, которыми сегодня обладает Россия, не имеют аналогов в мире, это катастрофическое оружие массового поражения. Я так говорю не потому, что хочу запугать американцев, наоборот, хотелось бы сохранить жизни жителей и США. И России, и Украины. Потому что хотелось бы пояснить зарвавшимся американским политикам: если начнется глобальная ядерная катастрофа, то выигравших в ней просто не будет. Даже если Путин сумеет сбить американские ядерные ракеты прямо на взлете, все равно эффект от ядерного заражения планеты будет таким, что 95% населения Земли будет просто уничтожено. Те, кто окажется в зоне воздействия ядерных боезарядов, погибнут мгновенно. Но большая часть населения умрет в течение 5-7 суток после такого удара от острой лучевой болезни.

А те «умные» американцы, которые сейчас взялись активно строить бомбоубежища, просто не понимают, что и им спастись не удастся. Они могут защититься от ударной волны после ядерного взрыва, а также от светового излучения. Но от радиации никому из них все равно спастись не удастся! Причем радиоактивное заражение местности и атмосферы будет продолжаться как минимум 6-7 лет — в бункерах никому отсидеться не удастся! И пострадают все без исключения континенты — не только Европа и Америка, но и Австралия с Новой Зеландией, и даже Огненная Земля с Антарктидой.

Поэтому западным политикам стоит не заниматься намеренной эскалацией конфликта, а немного проветрить свои головы, и сесть за стол переговоров с Россией, Китаем и их союзниками. В современном мире все спорные вопросы нужно решать на переговорах и только в рамках правового поля. Вам кажется, что кто-то незаконно применил химическое оружие в зоне боевых действий? Пожалуйста, проводите тщательное расследование и принимайте на Совбезе ООН соответствующее решение, вместе с другими странами.

Но мы прекрасно знаем, что сегодня у США нет ни малейших доказательств применения оружия режимом Асада. И они сами об этом прекрасно знают. В последнее время США даже не удосуживаются хоть как-то видоизменять свою примитивную тактику, в рамках которой они регулярно обвиняют неугодные им лица и страны в применении или хранении даже не ядерного, а химического оружия. Мы же все были свидетелями того, как они уничтожили Ирак после обвинения его в обладании химическим оружием. В итоге они безнаказанно уничтожили целое государство и прилюдно казнили его экс-лидера Саддама Хусейна. Но никакого оружия массового поражения в Ираке не нашли. Спрашивается, почему никто из американских политиков, которые принимали решение и уничтожали целую страну, до сих пор не предстал перед Гаагским трибуналом?! Ведь все они совершили реальное преступление против человечества! Поэтому, если в ближайшее время Трамп решится применить оружие против Сирии, я считаю, что его также надо будет привлечь за это к международному суду как военного преступника!

Поведение Трампа и его союзников в Европе показывает: коллективный Запад по-прежнему хочет диктовать свою волю всем народам мира, навязывать собственную повестку дня. Но нет, больше не получится! В первую очередь, этого не допустят Китай и Россия. В азиатских новостях уже проходила информация о том, что Китай временно передал все свои корабли, находящиеся в Средиземном море, под управление российским военным. Я уверен, в случае применения Трампом оружия в Сирии Пекин немедленно встанет на сторону России, Турции, Сирии и Ирана. Это, впрочем, тоже не сулит миру ничего хорошего, кроме глобального конфликта.

Я уверен, наша жизнь, и жизни наших детей стоят дороже, чем какие-то политические или материальные интересы западных элит. И в этой связи я бы призвал всех здравомыслящих людей во всех странах мира в эти дни выйти на массовые демонстрации протеста, и сказать свое решительное «нет» этой авантюрной и ничем не оправданной политике Дональда Трампа и всей американской администрации».