Меню
Общество
«С возрастом это может пройти»: эксперт объяснил нежелание Дурова участвовать в суде по делу Telegram
Общество
В КПРФ опровергли информацию о госпитализации Зюганова
Следующая новость
Загрузка...

    «С возрастом это может пройти»: эксперт объяснил нежелание Дурова участвовать в суде по делу Telegram

    58

    ду«С возрастом это может пройти»: эксперт объяснил нежелание Дурова участвовать в суде по делу Telegram

    Москва, 12 апреля. Нежелание создателя мессенджера Telegram Павла Дурова участвовать в судебном процессе, касающемся возможной блокировки мессенджера в России по требованию Роскомнадзора может сыграть злую шутку с российскими пользователями мессенджера, уверен директор исследовательских программ экспертной группы «PiteR» Александр Серавин.

    По мнению Серавина, нежелание Дурова прийти к компромиссу с Роскомнадзором говорит о том, что его не интересует судьба российского сегмента пользователей Telegram — декларирующий себя «космополитом и мультикультуралистом» Дуров готов просто уйти. При этом требования Роскомнадзора лежат в рамках российского законодательства и зарубежной практики, считает эксперт.

    «В Японии, например, на телефоны устанавливается даже такая  функция, как оповещение нации. То есть спецслужбы контролируют все коммуникации у себя на территории. И это нормально. И желание наших силовиков контролировать ситуацию в стране я считаю законным», — объявил Серавин в беседе с «Национальной службой новостей».

    Поведение Дурова, по мнению эксперт, сродни юношескому максимализму.

    «Это момент роста, и с возрастом это может пройти. А сейчас он абсолютный максималист и не готов отступить от своих принципов», — уверен эксперт.

    «С возрастом это может пройти»: эксперт объяснил нежелание Дурова участвовать в суде по делу Telegram

    Напомним, Таганский суд Москвы должен рассмотреть заявление Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России завтра, в пятницу, 13 апреля. Роскомнадзор ходатайствовал в суде о немедленной блокировки Telegram в случае удовлетворения заявления, а Павел Дуров велел свои юристам не участвовать в процессе, который назвал «фарсом».

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    5429
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    2350
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    2728
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    3490