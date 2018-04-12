«С возрастом это может пройти»: эксперт объяснил нежелание Дурова участвовать в суде по делу Telegram

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Москва, 12 апреля. Нежелание создателя мессенджера Telegram Павла Дурова участвовать в судебном процессе, касающемся возможной блокировки мессенджера в России по требованию Роскомнадзора может сыграть злую шутку с российскими пользователями мессенджера, уверен директор исследовательских программ экспертной группы «PiteR» Александр Серавин.

По мнению Серавина, нежелание Дурова прийти к компромиссу с Роскомнадзором говорит о том, что его не интересует судьба российского сегмента пользователей Telegram — декларирующий себя «космополитом и мультикультуралистом» Дуров готов просто уйти. При этом требования Роскомнадзора лежат в рамках российского законодательства и зарубежной практики, считает эксперт.

«В Японии, например, на телефоны устанавливается даже такая функция, как оповещение нации. То есть спецслужбы контролируют все коммуникации у себя на территории. И это нормально. И желание наших силовиков контролировать ситуацию в стране я считаю законным», — объявил Серавин в беседе с «Национальной службой новостей».

Поведение Дурова, по мнению эксперт, сродни юношескому максимализму.

«Это момент роста, и с возрастом это может пройти. А сейчас он абсолютный максималист и не готов отступить от своих принципов», — уверен эксперт.

Напомним, Таганский суд Москвы должен рассмотреть заявление Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России завтра, в пятницу, 13 апреля. Роскомнадзор ходатайствовал в суде о немедленной блокировки Telegram в случае удовлетворения заявления, а Павел Дуров велел свои юристам не участвовать в процессе, который назвал «фарсом».