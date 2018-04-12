Константин Затулин — молдавскому премьеру: коридоры могут действовать в обоих направлениях

Москва, 12 апреля. Депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление премьер-министра Молдавии Павла Филипа о его готовности договориться с Киевом «по созданию коридора для вывода российских войск».

По словам депутата Государственной Думы и директора Института стран СНГ Константина Затулина, правительство Молдавии во главе со своим председателем, которого раньше российская сторона расценивала как «политик реального толка, с которым можно вести переговоры», в последнее время «неуклонно дрейфует в сторону русофобии».

Обусловлено это, по мнению депутата, не только противостоянием прозападного правительства Молдавии и ориентирующегося на Россию президента страны, но и внешними обстоятельствами.

«Необычайная смелость, которую обрело в последнее время правительство Молдовы, связана с развязанной на Западе антироссийской истерией и тем давлением, которое эта страна испытывает со стороны американских и европейских политиков», — считает Затулин.

Депутат Госдумы напомнил, что Молдавия, не являясь ни членом Евросоюза, ни членом НАТО, тем не менее, выслала российских дипломатов в знак солидарности с Британией из-за «дела Скрипалей».

Заявление о возможных договоренностях Молдавии и Украины «по коридору для вывода российских войск» — явление того же порядка, уверен депутат. Он отметил что, договариваясь с Украиной, молдавские политики «забыли» спросить Россию.

«Хочу напомнить молдавскому правительству, что коридоры могут действовать в обоих направлениях. И Россия не отказалась бы использовать такой коридор, чтобы пополнить свой миротворческий контингент на территории этой страны», — иронично заключил Константин Затулин.

Напомним, ранее премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что Кишинев готов договориться с Киевом о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.