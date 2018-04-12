Сирия: в ОЗХО подтвердили, что эксперты начнут работу в Думе 14 апреля

Москва, 12 апреля. Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) находится на пути в Сирию. Работу по изучению информации о якобы имевшей место химической атаке в Восточной Гуте эксперты начнут в субботу, 14 апреля.

Об этом сообщили в самой организации.

«Группа экспертов из Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии находится на пути в Сирию и приступит к работе в субботу, 14 апреля», — говорится в комментарии ОЗХО.

Напомним, ранее стало известно, что в пятницу эксперты должны прибыть в Дамаск, откуда впоследствии направятся в Думу. Необходимость обеспечить полный доступ специалистов к месту предполагаемого инцидента ранее в четверг обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.