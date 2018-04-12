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Пентагон предупредит Конгресс, если примет решение об атаке на Сирию
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    Пентагон предупредит Конгресс, если примет решение об атаке на Сирию

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    Пентагон предупредит Конгресс, если примет решение об атаке на Сирию

    Нью-Йорк, 12 апреля. Министерство обороны США предупредит Конгресс в случае принятие решения о нанесении удара по Сирии. Об этом в четверг заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

    «Что касается нашей текущей ситуации, если, как в прошлый раз, мы решим предпринять военные действия в связи с этой химатакой, то, как и в прошлый раз, немногим более года назад, мы уведомим Конгресс», — отметил он.

    Напомним, что ранее Трамп пригрозил нанести удар по Сирии после того, как «Белые каски» сообщили о «химатаке», которая якобы была совершена в сирийской Думе. При этом Вашингтон не предоставил никаких свидетельств этой «химатаки». Более того, местные врачи в Думе заявили, что к ним за все эти дни не поступило ни одного пациента с симптомами отравления. Российская стороны уже заявила, что разместит в Думе военную полицию для обеспечения правопорядка и предотвращения дальнейших провокаций.

    Автор: Антон Соколов
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