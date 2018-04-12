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Постпред в ООН: Швеция предложила направить в Сирию миссию по разоружению
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    Постпред в ООН: Швеция предложила направить в Сирию миссию по разоружению

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    Постпред в ООН: Швеция предложила направить в Сирию миссию по разоружению

    Нью-Йорк, 12 апреля. Постоянный представитель Швеции в ООН Олоф Скуг предложил направить в Сирию миссию по разоружению высокого уровня. Стокгольм направил соответствующий проект резолюции в Совбез ООН.

    «Мы предложили коллегам обсудить сегодня возможность отправки в Сирию миссии высокого уровня по разоружению, которая разберется со всеми неразрешенными вопросами раз и навсегда», — объявил Скуг.

    По его словам, документ, предложенный Швецией, необходимо изучить и выставить на голосование «как можно быстрее».

    Напомним, сегодня на территорию Сирии должна прибыть группа экспертов ОЗХО, которые установят, имела ли место химическая атака в сирийском городе Дума. Соединенные Штаты вместе с союзниками обвиняют Дамаск в применении химоружия против мирных жителей, однако до сих пор не было представлено никаких доказательств применения «бомбы с хлором» в Думе.

    Автор: Валентин Меликов
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