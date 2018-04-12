Глава Пентагона объяснил цель США в Сирии

Вашингтон, 12 апреля. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не будут вмешиваться в гражданскую войну в Сирии. Он отметил, что цель нахождения США в Сирии — это победа над террористической группировкой «Исламское государство»1.

Соответствующее заявление Джеймс Мэттис сделал на слушаниях в комитете по вооруженным делам палаты представителей конгресса США в четверг, 12 апреля.

«Предыдущая и нынешняя администрации дали ясно понять, что наша цель в Сирии – победа над ИГ1, мы не будем вмешиваться в гражданскую войну», — заявил Мэттис.

Министр обороны заявил, что нанесенный в прошлом году удар по САР был ответом на «химическую атаку». Он добавил, что для Штатов «химатака» является «непростительной». Кроме этого Джеймс Мэттис обвинил Россию в том, она оказывает поддержку руководству Сирии и блокирует усилия международного сообщество по урегулированию данной ситуации в республике.

«Мы привержены прекращению войны через организованный ООН переговорный процесс в Женеве, но он не достигает успеха, потому что Россия продолжает блокировать эти усилия, но это не означает, что мы сдадимся», — заявил Мэттис.

Дамаск обвинили в том, что якобы сирийские военные нанесли удар с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. При этом все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под контролем Организации по запрещению химического оружия.

Генеральный штаб ВС России сообщил, что «Белые каски» устроили перед видеокамерами постановочную «химическую атаку» на жителей сирийского города Дума.

1 Организация запрещена на территории РФ.