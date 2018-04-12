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Италия отказалась участвовать в возможных боевых действиях в Сирии
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    Италия отказалась участвовать в возможных боевых действиях в Сирии

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    Италия отказалась участвовать в возможных боевых действиях в Сирии

    Рим, 12 апреля. Италия не будет участвовать в возможных боевых действиях в Сирии, заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони.

    Пресс-служба Джентилони распространила заявление главы правительства, котором он исключил участие итальянской армии в боевых действиях в Сирии.

    «Италия, сказал Джентилони своим собеседникам, не примет участия в военных действиях в Сирии»,  — сообщили в Риме.

    Однако итальянский премьер подчеркнул, что Рим, следуя международным соглашениям, продолжит предоставлять логистическую поддержку деятельности своих союзников в Сирии для обеспечения их безопасности и защиты.

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не будет участвовать в возможной военной операции в Сирии.

    Италия отказалась участвовать в возможных боевых действиях в Сирии

    Автор: Катерина Тимошенская
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