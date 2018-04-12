Италия отказалась участвовать в возможных боевых действиях в Сирии

Рим, 12 апреля. Италия не будет участвовать в возможных боевых действиях в Сирии, заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони.

Пресс-служба Джентилони распространила заявление главы правительства, котором он исключил участие итальянской армии в боевых действиях в Сирии.

«Италия, сказал Джентилони своим собеседникам, не примет участия в военных действиях в Сирии», — сообщили в Риме.

Однако итальянский премьер подчеркнул, что Рим, следуя международным соглашениям, продолжит предоставлять логистическую поддержку деятельности своих союзников в Сирии для обеспечения их безопасности и защиты.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не будет участвовать в возможной военной операции в Сирии.