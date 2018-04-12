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Рябков заявил, что версия США о «химатаке» в Сирии рассыпется после анализа ОЗХО
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    Рябков заявил, что версия США о «химатаке» в Сирии рассыпется после анализа ОЗХО

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    Рябков заявил, что версия США о «химатаке» в Сирии рассыпется после анализа ОЗХО

    Москва, 12 апреля. Американская версия произошедшего в сирийской Думе рассыпется после проведения анализа экспертов ОЗХО на месте так называемой «химатаки», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Рябков призвал направить специалистов ОЗХО в Сирию, чтобы на месте предполагаемой «химатаки» провести необходимый анализ. Он отметил, что специалисты проведут соответствующий сбор фактов и смогут установить, что там действительно происходило.

    «Уверен, что эта версия, которую усиленно насаждают США и их советники мировому сообществу, просто рассыпется», — констатировал российский дипломат, передает ТАСС.

    Ранее западные СМИ распространили сообщение о якобы «химической атаке» в Думе. При этом журналисты проигнорировали неоднократные заявления властей Сирии о том, что воюющие в САР боевики обладают таким оружием. Остался без внимания и тот факт, что весь арсенал химоружия, который имелся в распоряжении Дамаска, был вывезен и утилизирован под присмотром ОЗХО. Соединенные Штаты без предоставления каких-либо доказательств вины сирийских властей переложили ответственность за произошедшее на Дамаск.

    Рябков заявил, что версия США о «химатаке» в Сирии рассыпется после анализа ОЗХО

    Автор: Катерина Тимошенская
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