Ирак: взрыв прогремел к северу от Багдада, есть пострадавшие

Багдад, 12 апреля. Мощный взрыв прогремел сегодня к северу от Багдада. По крайней мере один военнослужащий армии Ирака пострадал в результате подрыва.

Как сообщает Baghdad Today, взрывное устройство было заложено у края дороги в городе Хан, к северу от столицы Ирака. Оно взорвалось, когда мимо проезжал патруль иракской армии.

Iraqi News отмечает, что в течение марта в Ираке в результате нападений и взрывов погибли 104 человека — мирные жители и сотрудники полицейских сил, и еще 177 получили ранения. При этом за 2017 год в Ираке только в результате терактов погибли более 3,3 тысяч человек.