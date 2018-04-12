Меню
Происшествия
Ирак: взрыв прогремел к северу от Багдада, есть пострадавшие
Политика
Пентагон предупредит Конгресс, если примет решение об атаке на Сирию
Следующая новость
Загрузка...

    Ирак: взрыв прогремел к северу от Багдада, есть пострадавшие

    38

    Ирак: взрыв прогремел к северу от Багдада, есть пострадавшие

    Багдад, 12 апреля. Мощный взрыв прогремел сегодня к северу от Багдада. По крайней мере один военнослужащий армии Ирака пострадал в результате подрыва.

    Как сообщает Baghdad Today, взрывное устройство было заложено у края дороги в городе Хан, к северу от столицы Ирака. Оно взорвалось, когда мимо проезжал патруль иракской армии.

    Iraqi News отмечает, что в течение марта в Ираке в результате нападений и взрывов погибли 104 человека — мирные жители и сотрудники полицейских сил, и еще 177 получили ранения. При этом за 2017 год в Ираке только в результате терактов погибли более 3,3 тысяч человек.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    4004
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    1925
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    2522
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    3158