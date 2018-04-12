Помпео пообещал перезагрузить американскую политику сдерживания в отношении РФ

Вашингтон, 12 апреля. США намерены проводить в отношении РФ обновленную политику сдерживания. Об этом рассказал кандидат на пост американского госсекретаря Майкл Помпео.

По его словам, сдерживанию России нужна перезагрузка.

«Нынешняя администрация продолжит, как она это делала на протяжении последних 15 месяцев, предпринимать подлинные действия, чтобы давать отпор (России — прим. ФАН), чтобы перезагрузить отношения сдерживания применительно к России», — рассказал Помпео, что произойдет, когда он займет пост государственного секретаря.

Напомним, в МИД РФ ранее заявили, что ни одна антироссийская инициатива Вашингтона не останется без жесткого ответа. В российском дипломатическом ведомстве посоветовали США избавиться от иллюзий, что с РФ можно разговаривать на языке санкций.