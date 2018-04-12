Меню
Политика
Помпео пообещал перезагрузить американскую политику сдерживания в отношении РФ
Политика
Трамп рассказал о тактике своей команды по расследованию «вмешательства РФ»
Следующая новость
Загрузка...

    Помпео пообещал перезагрузить американскую политику сдерживания в отношении РФ

    313

    Помпео пообещал перезагрузить американскую политику сдерживания в отношении РФ

    Вашингтон, 12 апреля. США намерены проводить в отношении РФ обновленную политику сдерживания. Об этом рассказал кандидат на пост американского госсекретаря Майкл Помпео.

    По его словам, сдерживанию России нужна перезагрузка.

    «Нынешняя администрация продолжит, как она это делала на протяжении последних 15 месяцев, предпринимать подлинные действия, чтобы давать отпор (России — прим. ФАН), чтобы перезагрузить отношения сдерживания применительно к России», — рассказал Помпео, что произойдет, когда он займет пост государственного секретаря.

    Напомним, в МИД РФ ранее заявили, что ни одна антироссийская инициатива Вашингтона не останется без жесткого ответа. В российском дипломатическом ведомстве посоветовали США избавиться от иллюзий, что с РФ можно разговаривать на языке санкций.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    5562
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    2397
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    2758
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    3490