Россия не приемлет принцип США «Делай, как я приказал» — Рябков

Москва, 12 апреля. Россия не приемлет язык Соединенных Штатов Америки, которые общаются со своими партнерами в приказном тоне. Об этом в четверг заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя расширение санкций против России.

«Это проявление политического высокомерия и тенденции обращаться с другими участниками международного сообщества по принципу «делай, как я приказал». Такой язык для РФ не просто не приемлем, он нами категорически и радикально отвергается», — рассказал дипломат в беседе с агентством ТАСС.

Напомним, что ранее США расширили санкции против России, включив в список ряд новых имен и наименований компаний. Под действия ограничительных мер попал ряд чиновников и бизнесменов. Российская сторона заявила, что готовит ответные меры против американских граждан. В то же время Москва подчеркнула, что ответные санкции не будут затрагивать американский бизнес.