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Россия не приемлет принцип США «Делай, как я приказал» — Рябков
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    Россия не приемлет принцип США «Делай, как я приказал» — Рябков

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    Россия не приемлет принцип США «Делай, как я приказал» — Рябков

    Москва, 12 апреля. Россия не приемлет язык Соединенных Штатов Америки, которые общаются со своими партнерами в приказном тоне. Об этом в четверг заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя расширение санкций против России.

    «Это проявление политического высокомерия и тенденции обращаться с другими участниками международного сообщества по принципу «делай, как я приказал». Такой язык для РФ не просто не приемлем, он нами категорически и радикально отвергается», — рассказал дипломат в беседе с агентством ТАСС.

    Напомним, что ранее США расширили санкции против России, включив в список ряд новых имен и наименований компаний. Под действия ограничительных мер попал ряд чиновников и бизнесменов. Российская сторона заявила, что готовит ответные меры против американских граждан. В то же время Москва подчеркнула, что ответные санкции не будут затрагивать американский бизнес.

    Автор: Антон Соколов
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